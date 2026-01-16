Число предложений о подработке в Петербурге на январских праздниках выросло на 113%

В Санкт-Петербурге в период с 1 по 11 января 2026 года количество предложений о подработке увеличилось на 113% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такими цифрами поделился сервис «Авито Подработка».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Самые высокие средние выплаты за частичную занятость в городе предлагали в сфере торговли — около 126,25 тыс. рублей в месяц. Второе место заняли доставка, грузоперевозки и логистика (122,8 тыс. рублей), третье — общественное питание (111,9 тыс. рублей). В компании уточнили, что показатели отражают среднее предлагаемое вознаграждение за месяц и зависят от количества смен, формата занятости и квалификации исполнителя.

Также аналитики сравнили динамику по федеральным округам. Наиболее заметный рост числа предложений частичной занятости на январских праздниках зафиксирован в Уральском федеральном округе (+91% год к году), далее следуют Южный (+81%) и Северо-Западный (+79%) округа.

Число откликов соискателей в сегменте частичной занятости в целом по России в январские праздники увеличилось на 115% год к году. Наиболее востребованными стали позиции мерчендайзеров (+138%), промоутеров (+131%), дворников (+82%), менеджеров по продажам (+52%) и уборщиков (+30%).

Артемий Чулков