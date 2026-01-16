КамАЗ выплатил 162,7 млн рублей по облигациям

ПАО «КамАЗ» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-П15 на сумму 162,69 млн руб. Данные опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации.

Бумаги размещены в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р. Доход выплачен за седьмой купонный период с 17 декабря 2025 года по 16 января 2026 года.

Размер купонного дохода составил 14,79 руб. на одну облигацию. Общее количество ценных бумаг, по которым осуществлена выплата, — 11 млн штук.

Анна Кайдалова