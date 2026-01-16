В Самаре троллейбусы пустили в объезд из-за отсутствия напряжения в контактной сети

Напряжение временно исчезло в контактной сети в Самаре на улице Стара-Загора в пятницу, 16 января. Речь идет об участке от проспекта Кирова до Березовой аллеи. В связи с этим троллейбусы №№ 17, 18 следуют до разворотного кольца и в обратном направлении без заезда в 15-й микрорайон. Об этом сообщает департамент транспорта.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Троллейбусы вернутся на маршрут после того, как напряжение в контактной сети будет восстановлено. Сроки устранения неполадки не называются.

Георгий Портнов