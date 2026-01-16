Депутат заксобрания Прикамья покинул пост директора «Лысьва Теплоэнерго»

Депутат краевого заксобрания Андрей Кобелев покинул пост директора ООО «Лысьва Теплоэнерго». Информация об этом содержится в базе данных «СПАРК-Интерфакс». С 15 января теплоэнергетическую компанию возглавляет Валерий Козлов.

«Лысьва Теплоэнерго» является одним из основных источников тепла в теплоснабжении Лысьвы. Основным видом деятельности является выработка тепловой энергии в виде пара и горячей воды. Компания зарегистрирована в 2007 году. Единственным владельцем является Анастасия Горнова.