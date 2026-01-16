Filatov & Karas, «Отдам бывшего в хорошие руки», «Салават Юлаев» и «Левша»

В ближайшую неделю в Уфе выступят группы «Нэнси», Filatov & Karas, «Отава Ё» и певец Раиль Уметбаев. В театрах покажут спектакли «Сноха», «Мой бедный Марат», «Гарнир по-французски», «Отдам бывшего в хорошие руки». Любителей спорта ждут на матчах «Салавата Юлаева» и уфимского «Динамо». В кинотеатрах можно будет посмотреть фильмы «Левша», «Убойная суббота», «Марти Великолепный».

Группа Filatov & Karas

Концерты

21 января в ГКЗ «Башкортостан» выступит популярная 90-х годах группа «Нэнси». Солист коллектива Андрей Костенко исполнит для уфимцев лучшие хиты коллектива: «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», а также новые композиции в живом исполнении.

В тот же вечер, 21 января, в ресторане «Максимилианс» состоится концерт Filatov & Karas. Мульти-платиновый продюсерский проект, который «поймал волну». Их треки покоряют чарты России и Европы: «Остаться с тобой», «Возьми мое сердце», «Чилить».

23 января в «Доме печати» («Огни Уфы») перед уфимцами выступит фолк-группа «Отава Ё». В программу праздничного концерта войдут не только песни из альбома «Рождество» и любимые публикой хиты из репертуара группы, но и музыкальные номера из фильма-сказки «По щучьему велению», полюбившейся российскому зрителю и выведшей «Отаву Ё» на новый уровень популярности.

Любителей национальной эстрады ждут 23 января в ГКЗ «Башкортостан» на концерте Раиля Уметбаева. Певец готовит эксклюзивную концертную программу, с приглашением хореографических групп и профессиональных музыкантов. В программе: «Ал сэскэлэр», «Хагыштарым», «Мизгелдэр», «Йондоз», «Дилэм», «Якындарга», «Анлат эле» и другие хиты.

Спектакли

18 января в Башкирском драматическом театре покажут спектакль «Сноха» по одноименному произведению Загиды Мусиной. Выходя замуж, главная героиня Акйондоз, как и любая девушка, мечтала о том, что проживет с мужем долгую и счастливую жизнь, однако жизнь вносит свои коррективы в ее мечты. Со временем она понимает, что ее счастье в ее руках, нужно быть сильнее обстоятельств.

21 января на сцене Русского драматического театра состоится показ спектакля «Мой бедный Марат». Марик, Лика и Леонидик еще совсем недавно были подростками. Война и блокада заставили их повзрослеть. Встретившись в пустом, полуразрушенном доме на Фонтанке, трое молодых людей оказались в ответе друг за друга. В этом треугольнике каждому придется пройти испытания, где на кону стоят любовь, честь, настоящая мужская дружба... В ролях: Дарья Толканева, Антон Болдырев, Степан Старченко.

«Гарнир по-французски» подадут 23 января в Молодежном театре. Вечер накануне выходных. Муж, узнав о том, что его жена собирается навестить маму, пригласил домой любовницу. Но жена, Жаклин, заподозрившая что-то неладное, остается ДОМА. К тому же, по словам оправдывающегося мужа, к нему должен приехать его близкий друг Роберт — любовник Жаклин… В ролях: Салават Нурисламов, Ольга Мусина, Эльвира Шрайнер, Андрей Шрайнер, Елизавета Набиева, Загир Яруллин.

В Городском дворце культуры 23 января покажут спектакль «Отдам бывшего в хорошие руки» постановки Московского театра комедии. История началась с того, что «Районный супермен» Игорь случайно спасает отчаявшуюся девушку Катю от опрометчивого поступка. И после этого у них завязывается романтическая дружба. В ходе общения, в гостях у Игоря, дедукция Кати приводит ее к мысли, что он — маньяк. Пока хозяин квартиры отвлекся, девушка уже было захотела сбежать, но как назло, вставив ключ в замок, случайно сломала его! Но вскоре, в дом заявляется бывшая супруга Игоря — Мари. В ролях: Иван Зайцев, Роман Юнусов, Екатерина Иванова, Мария Кравченко, Максим Киселев, Юлия Такшина и другие.

Спорт

20 января в «Уфа-Арене» хоккеисты «Салавата Юлаева» встретится с омским «Авангардом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В последний раз команды встречались 13 января в Омске. Тогда уфимский клуб победил со счетом 4:3.

21 января баскетбольный клуб «Динамо» в одноименном спорткомплексе сыграет с «Барнаулом» в рамках Суперлиги 2025/2026.

Актер Юрий Колокольников

Кино

Комедия «Марти Великолепный». Молодой амбициозный парень Марти Маузер готов пойти на всё ради осуществления своей мечты, чтобы доказать всему миру, что для него нет ничего невозможного. В ролях: Тимоти Шаламе, Гвинет Пэлтроу, Одесса Эзайон, Кевин О’Лири, Тайлер зе Креатор, Абель Феррара, Фрэн Дрешер и другие.

Боевик «Убойная суббота». Отец-домосед Брайан принимает приглашение на детский праздник другого отца-домоседа, но все идет совершенно не по плану и постепенно скатывается в хаос с бандитами, драками, стрельбой и взрывами. В ролях: Алан Ричсон, Кевин Джеймс, Бенджамин Паяк, Алан Тьюдик, Сара Чок и другие.

Фантастика «Левша». Россия, конец XIX века. На фоне надвигающейся войны с Великобританией в императорском дворце находят загадочное устройство — механическую блоху. Расследовать происшествие поручают молодому офицеру Петру Огарёву, мечтающему заслужить доверие императора Александра III. В поисках истины он объединяется с Левшой — гениальным, но забытым мастером из Тулы. Вместе они погружаются в мир интриг и опасностей. Чтобы раскрыть заговор, героям предстоит бросить вызов системе, разгадать семейные тайны и сделать трудный выбор между долгом и чувством. На кону — безопасность страны и их собственные судьбы. В ролях: Юрий Колокольников, Федор Федотов, Леонела Мантурова, Ян Цапник, Алексей Гуськов и другие.