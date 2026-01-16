Донские электрички перевезли за праздничные выходные более 260 тысяч пассажиров

Электропоезда и рельсовые автобусы в Ростовской области перевезли с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года более 260 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

За указанный период пригородные составы совершили 1,4 тыс. рейсов. Самым популярным направлением стал маршрут «Ростов-Таганрог-Успенская». Им воспользовались 133 тыс. пассажиров. Это более 50% от всего пассажиропотока.

Мария Хоперская