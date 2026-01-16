В США вспомнили про «царский долг» России

Американский инвестфонд требует с Москвы $225 млрд по долгам Российской империи вековой давности. В компании Nobel Capital заявляют, что владеют облигациями 1916 года на сумму около $25 млн. Эти ценные бумаги размещались в начале прошлого века в Нью-Йорке под 5,5%. После революции советская власть отказалась выплачивать внешний долг. При этом обязательства перед частными иностранными инвесторами не прекращались, отмечают в Nobel Capital. В числе ответчиков — не только Российская Федерация, но и ключевые государственные структуры, такие как Министерство финансов, Центробанк и Фонд национального благосостояния. Все они, по версии заявителя, участвуют в управлении активами, которые можно использовать для погашения долга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Если суд удовлетворит иск, это может создать опасный прецедент, считает руководитель юридической практики Grace Consulting Ltd Екатерина Орлова: «Возможность предъявить требования по этим облигациям существовала и раньше. Правовая позиция по отношению к данным бумагам не изменилась, просто появилась возможность построить исковое заявление таким образом, чтобы обеспечительные меры, управление активами и исполнительное производство были хотя бы в теории возможны. В тексте искового заявления говорится о принципиальном различии между конфискацией и зачетом. Заявитель требует не конфискации активов, а проведения зачета. При этом не имеет значения, как будет называться этот процесс, речь идет о лишении Российской Федерации права на актив по инициативе иностранного суда. И если такая схема будет признана допустимой, то это своего рода обходной механизм против суверенного иммунитета. Это очень опасный прецедент, который в принципе подрывает устойчивость системы защиты государственных резервов, и это действует не только применительно к Российской Федерации».

В Noble Capital также требуют запретить любые операции с заблокированными российскими суверенными активами в США до завершения разбирательства и выплаты заявленной суммы. При этом партнер юридической фирмы BGP Litigation Сергей Гландин скептически смотрит на перспективы разбирательства: «Согласно американскому праву, на первом этапе истцу нужно будет доказать суду, что у него есть компетенция и юрисдикция рассмотреть этот спор. И вот на этой стадии с высокой долей вероятности представитель Российской Федерации заявит два ходатайства. Первое — о пропуске срока исковой давности, ведь РФ как суверенное государство существует уже 35 лет, и где эти все годы был истец, непонятно. И второе — о суверенном иммунитете. На этих основаниях суд может отказать в иске, возвратить его обратно и прекратить производство по делу.

При этом похожие прецеденты уже случались, в частности, по облигациям императорского Китая. Они существуют где-то с начала XX века. Это бумаги правительства династии Цин, выплату по которым коммунистическое правительство КНР не признает, начиная с момента своего прихода к власти в 1949 году. И где-то с 1970-х годов в США периодически подаются иски от держателей этих активов, однако суды всегда по методичке отклоняют их, ссылаясь на суверенный иммунитет Китая и, конечно же, на сроки давности».

Судя по данным окружного суда, американская юридическая фирма Marks & Sokolov, которая специализируется на трансграничных спорах будет защищать интересы России и ее институтов. По словам ее представителей, РФ отрицает и всегда отрицала ответственность за старые царские облигации 1916 года.

Андрей Дубков