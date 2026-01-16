Продажи КамАЗа в сегменте HCV снизились на 16,1% в 2025 году

КамАЗ по итогам 2025 года сократил продажи крупнотоннажных грузовых автомобилей на 16,1% по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает пресс-служба «Автостата».

В 2025 году автопроизводитель из Татарстана реализовал 14,5 тыс. новых грузовиков полной массой свыше 16 тонн против 17,25 тыс. единиц годом ранее. При этом КамАЗ занял 30,9% продаж на российском рынке HCV

Второе место на рынке занял китайский бренд SITRAK с результатом 7,7 тыс. проданных автомобилей, далее следуют Shacman (4,7 тыс.) и FAW (4,3 тыс.). Все марки, входящие в десятку крупнейших, продемонстрировали снижение продаж. Наибольшее падение зафиксировано у Dongfeng — на 83,9%.

Анна Кайдалова