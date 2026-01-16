В Самарской области перезахоронили останки Григория Аксакова

В Самарской области сегодня, 16 января, перезахоронили останки седьмого губернатора Самарской губернии Григория Аксакова и его семьи, сообщили в правительстве региона.

«Отпевание состоялось в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Беловка Богатовского района, а перезахоронение — в селе Страхово Борского района»,— говорится в сообщении.

Останки поместили в семейный некрополь у стен Никольской церкви с воинскими почестями.

В селе Страхово располагалось родное имение Аксаковых. В том же селе в 2020 году археологи обнаружили фамильный склеп губернатора. Долгое время останки не удавалось перезахоронить в том числе из-за юридических сложностей. В 2023 году члены Аксаковского комитета Самарской области обратились на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным с просьбой оказать содействие с перезахоронением Григория Аксакова и его семьи.

В начале 2024 года Дмитрий Азаров, занимавший тогда пост губернатора Самарской области, предложил учредить награду в честь Григория Аксакова. Предложение главы региона появилось после того, как депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн обратил внимание на то, что «самарские власти четыре года не могут перезахоронить останки легендарного губернатора Григория Аксакова».

Григорий Аксаков родился в 1820 году в селе Знаменское Бугурусланского уезда Оренбургской области. Государственный и общественный деятель, тайный советник, седьмой самарский губернатор, почетный гражданин Самары. Как сообщается на сайте правительства, благодаря Григорию Аксакову в регионе появилась железная дорога, телеграф, земская больница (больница им. Н.И. Пирогова), соборный храм во имя Христа Спасителя. При губернаторстве Аксакова просвещалось малограмотное крестьянство, развивалась экономика города. Он четырежды был удостоен «высочайшего благоволения» императора Александра II за открытие Самарского окружного суда, за «порядок, чистоту и благоустройства города» во время визита императора в Самару в 1871 году, за успешную деятельность по взиманию окладных сборов, за расквартирование войск. Он способствовал преодолению голода в неурожайные 1873 и 1880 годы в Самарской губернии. Умер Григорий Аксаков 24 февраля 1891 года в Самаре.

