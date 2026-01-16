ГАЗ потребовал почти 500 тысяч евро от германской Starrag

ПАО ГАЗ обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с иском о взыскании €493,9 тыс. с германской Starrag Gesellschaft mit beschrankter Haftung. Информация опубликована в судебной картотеке.

Суть иска пока не раскрывается. Предварительное разбирательство по нему начнется осенью 2026 года.

Starrag производит высокоточное промышленное оборудование для энергетической, транспортной и аэрокосмической отраслей.

Владимир Зубарев