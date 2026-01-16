При поддержке «Роснефти» в Индии с успехом прошли выставки работ Никаса Сафронова. Иммерсивный проект под названием Dream Vision стал одним из самых громких культурных событий сезона, привлек рекордное количество посетителей, а также получил широкий общественный резонанс. Проект был представлен в двух крупнейших культурных центрах Индии. Первая выставка прошла в Нью-Дели, вторая — в Мумбае. Экспозиции отличались высокой технологичностью и привлекли внимание арт-критиков. Выставку Dream Vision признали самой посещаемой и резонансной в Индии за последние 60 лет. В Индии представили 100 лучших работ Никаса Сафронова, включая серию картин, созданных специально для индийской публики.

Спецверсии Range Rover посвятили знаковым районам Лондона, модели представят в апреле. В частности, кроссовер Evoque посвящен модному району Хокстон. Модель получила соответствующие эмблемы на кузове и порогах, особую подсветку в боковых зеркалах.

В Китае отключат серверы высокоскоростных трейдеров в центрах обработки данных местных бирж. Ограничение коснется как китайских, так и международных компаний, что лишит их главного преимущества, отмечает РБК.