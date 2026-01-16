Переводы в ВСУ

Сотрудники УФСБ по Нижегородской области и региональной полиции задержали директора по капитальному строительству «Атомстройэкспорта» Михаила Щербака. Руководитель входящей в «Росатом» структуры подозревается в финансировании вооруженных сил Украины (ВСУ). Полицейское следствие считает, что он заплатил экстремистам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

УФСБ России по Нижегородской области подтвердило факт задержания директора по капитальному строительству АО «Атомстройэкспорт» (АСЭ, входит в ГК «Росатом») Михаила Щербака. По данным полиции, сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. «В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник, являясь противником действующих органов власти Российской Федерации и сторонником политизированной экстремистской организации, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, осуществлял денежные переводы на иностранные банковские счета запрещенной структуры»,— сообщили в нижегородском управлении ФСБ. Судя по оперативной видеозаписи, руководящий сотрудник АСЭ был задержан перед входом в офис компании. По месту жительства и работы Михаила Щербака проведены обыски, изъяты компьютер и средства связи.

В следственной части областного управления МВД возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 700 тыс. руб., принудительные работы на срок до четырех лет либо лишение свободы от трех до восьми лет. В то же время в региональном ГУВД сообщили, что денежный перевод, который стал поводом для возбуждения уголовного дела, Михаил Щербак сделал в августе 2021 года.

О Михаиле Щербаке известно, что в 1989 году он с отличием окончил Московский инженерно-физический институт. После этого работал в различных организациях в городе Сарове Нижегородской области, известном как научный центр, где создавалось отечественное ядерное оружие. В советские времена этот секретный объект носил название Арзамас-16.

В 2005 году Михаил Щербак был избран заместителем главы саровской администрации по архитектуре и градостроительству. Оттуда в 2007 году он и перешел на работу в структуры «Росатома». Сначала занимал должность заместителя директора нижегородского ФГУП «Атомэнергопроект», где отвечал за организацию строительства атомных станций в России, затем был переведен в АО «Атомстройэкспорт», возглавив там департамент по капитальному строительству.

И «Атомэнергопроект», и «Атомстройэкспорт» входят в инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом», реализующий проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и за рубежом.

В «Росатоме» подтвердили информацию о задержании Михаила Щербака, добавив, что оказывают компетентным органам необходимое содействие.

Иван Сергеев, Нижний Новгород; Олег Рубникович