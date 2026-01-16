Мария Аронова, выставка «Внутренняя архитектура» и фильм Джима Джармуша



На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать фортепианный концерт, программы «Саксофон на все голова» и «Джаз, проверенный временем: певица Нина Симон». В музеях — посетить выставочный проект «Внутренняя архитектура» и экскурсию-расследование «Тайна дома Ипатьева». В театральных пространствах — побывать на спектаклях «Вечер без масок» и «Актриса» с Марией Ароновой и Владимиром Большовым. В кино — посмотреть фильмы Джима Джармуша «Отец мать сестра брат», Дэвида Линча «Твин Пикс: Сквозь огонь» и «Голова-ластик», Сергея Малкина «Здесь был Юра». А лекторы расскажут о празднике Крещения в искусстве, египетских богинях и фронтмене Morphine Марка Сэндмана. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

Концерты

В Свердловской филармонии 21 января сыграют программу «Саксофон на все голова». Московский квартет саксофонистов исполнит произведения Астора Пьяццоллы, Михаила Глинки, Иоганна Себастьяна Баха, Дмитрия Шостаковича и других композиторов. Билеты — от 2,1 тыс. руб. до 4,3 тыс. руб.

В Ельцин-центре 17 января пройдет вечер фортепианной музыки, на котором выступит Ян Да-Мин — дипломант конкурса пианистов памяти Веры Лотар-Шевченко 2025 года. Он исполнит произведения Людвига ван Бетховена, Роберта Шумана, Ференца Листа и Сергея Прокофьева. Билеты — 700 руб.

В клубе EverJazz 23 января исполнят программу «Джаз, проверенный временем: певица Нина Симон». Выступят Елизавета Дюдяева и ROLI band. Нину Симон называли «жрицей соула», за свою карьеру она выпустила 170 студийных и концертных альбомов и синглов. Билеты — от 1 тыс. до 1,4 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Синара Центр"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ "Синара Центр"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выставки и экскурсии

В галерее «Синара Арт» работает выставочный проект «Внутренняя архитектура». Он исследует сложную и многослойную идентичность современного человека. Кураторы предлагают воспринимать ее как архитектуру со своей системой связей и переходов. Проект отталкивается от понятия «личной мифологии» и переосмысляет его как подвижную и меняющуюся конструкцию, современный способ существования «я». В проекте представлены живопись, текстиль, графика, видеоработы. Вход — по билету в галерею, выставка продлится до 1 марта.

В Музее Бориса Ельцина 17 января пройдет экскурсия-расследование «Тайна дома Ипатьева». Посетители попробуют восстановить цепь событий, которые произошли в день расстрела семьи Романовых в июле 1918 года. Рассказ об исторических событиях дополнят архивные документы и рассказы свидетелей. Билеты — 450 руб.

Спектакли

Театр мюзикла Детской филармонии 17 января в честь Дня артиста проведет «Вечер без масок», на котором артисты труппы «искренне, с любовью, зажигательно и очень музыкально расскажут о своей профессии». Театральный вечер в жанре фантасмагории наполнит энергией и раскроет, как живут артисты не только на сцене, но и за кулисами. В программе — «Ария мистера Икс» из оперетты «Принцесса цирка», хит из фильма «Кабаре» и другие полюбившиеся зрителям произведения. Билеты — от 600 до 900 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Аронова

Фото: Кирилл Тулин, Коммерсантъ Мария Аронова

Фото: Кирилл Тулин, Коммерсантъ

Во Дворце молодежи 20 и 21 января пройдет комедийный спектакль «Актриса» с Марией Ароновой и Владимиром Большовым. Авторский ход спектакля — «театр в театре». Артисты «откроют все тайны закулисья, где любят и ненавидят, целуют и проклинают, смеются и плачут, клянутся в верности и с легкостью предают». Билеты — от 2 тыс. до 7 тыс. руб.

Кино

В кинозале Ельцин-центра стартуют показы аниме Мамору Хосоды «Волчьи дети Амэ и Юки» на японском языке с русскими субтитрами. Анимационная картина рассказывает о детях, у которых погиб отец — он был последним представителем рода оборотней. Их матери после смерти мужа приходится переехать подальше от города. Билеты — от 300 до 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В кинозале Ельцин-центра стартуют показы фильма Джима Джармуша «Отец мать сестра брат», вышедшего в 2025 году. Кино покажут на английском языке с русскими субтитрами. Он показывает три истории о взрослых детях — брате и сестре, двух сестрах и двух близнецах — которые собираются столкнуться с тем, что было в их детстве. Билеты — от 300 до 400 руб.

В кинозале Ельцин-центра 18 января начнут показывать фильм Дэвида Линча «Твин Пикс: Сквозь огонь», который является приквелом к известному сериалу. «Если сериал "Твин Пикс" задавал вопрос "кто убил Лору Палмер", то его приквел отвечает на вопрос — "кем была Лора Палмер"»,— указано в анонсе. Билеты — от 300 до 500 руб.

В Библиотечном центре Екатеринбург (БЦЕ) 19 января в рамках киноклуба «Глубина» покажут фильм «Голова-ластик». Философ Михаил Витушко поможет погрузиться в сюрреалистичный мир Дэвида Линча и понять, является набор образов на экране бессвязными картинами сна или головоломкой, которую можно разгадать. «Вместе исследуем, как у Линча происходит погружение в Иное: разные предметы и телесные атрибуты становятся символическими проводниками в потустороннее, манящее своей непредсказуемостью и пугающее неизвестностью»,— указано в анонсе. Билеты — 1,5 тыс. руб., нужно зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В кинозале Ельцин-центра 23 января пройдет премьерный показ фильма «Здесь был Юра» режиссера Сергея Малкина. Главную роль в нем исполнил Константин Хабенский. Фильм рассказывает о двух героях, которые в 30 лет все еще мечтают хотят стать рок-звездами. Накануне важного выступления на локальном фестивале на них «сваливается» 50-летний дядя одного из них с ментальными особенностями, которого нельзя оставить без присмотра. Билеты — 500 руб.

Лекции

В галерее «Синара Арт» 17 января пройдет лекция «Праздник Крещения в искусстве: от римских катакомб до скандальных Гравюр Одри Бердслея». Искусствовед Наталья Мамаева разберет сюжеты из жизни Христа, отраженные в художественных работах: от римских катакомб до скандальных гравюр Обри Бердслея, от Питера Брейгеля Старшего до «Явления Христа народу» Александра Иванова. Вход — 500 руб.

В Библиотечном центре Екатеринбург (БЦЕ) 20 января пройдет лекция «Египетские богини. Женские архетипы в Египетских мифах». Лектор Марина Зудова предлагает взглянуть на египетскую мифологию «не как на пыльные храмы и скучные даты, а на истории про силу, страх, заботу, власть и перерождение». Богини играют в этих историях ключевую роль, а не просто играют роль «жен» или «муз». Билеты — 300 руб., нужно зарегистрироваться.

В Музее андеграунда 21 января пройдет лекция Ильи Боровца «A head with wings. Истории жизни и смерти фронтмена Morphine Марка Сэндмана». Лектор расскажет историю создания треков Morphine, другие знаковые проекты Сэндмана — Treat Her Right и Hypnosonics, а также влиянии его музыки на музыкальную среду, в том числе — отклик в современных российских группах. Вход — 500 руб.

Подготовила Анна Капустина