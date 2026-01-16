«Виола» с активами в Белгородской области опровергла потерю товарного знака

Петербургское ООО «Виола» (до начала СВО входило в финский молочный концерн Valio, который договорился о продаже российского бизнеса производителю колбасных изделий «Велком») сообщило, что публикации о потере компанией товарного знака с изображением девушки не соответствуют действительности.

Как отмечают в компании, речь идет лишь об истечении срока действия дублирующего товарного знака. При этом все основные товарные знаки продолжают действовать.

«Изображение девушки является неотъемлемой частью бренда Viola, который в этом году отметит 70 лет работы на рынке нашей страны»,— подчеркивается в сообщении.

В 2024 году «Виола» приобрела у группы компаний «Эфко» молочный завод в Алексеевке Белгородской области, способный производить 60 тыс. т продукции в год. Стоимость сделки не раскрывалась, но эксперты оценивали ее в 700–900 млн руб. Завод оснащен 11 производственными линиями и способен перерабатывать до 232 т сырого молока в день.

Юрий Голубь