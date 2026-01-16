Россия потребовала отозвать иск о «царском долге» на $225 млрд из суда в США

Российская Федерация отвергает и всегда отвергала ответственность по царским облигациям 1916 года, заявил РБК партнер бюро Marks&Sokolov Сергей Соколов, представляющий интересы ответчиков по иску американского инвестфонда Noble Capital.

По его словам, обязательства были аннулированы советским правительством в 1918 году. «Они давно были отправлены в «мусорную корзину истории», — отметил юрист.

Сергей Соколов сообщил, что Россия потребовала от истца отозвать иск до 30 января. «Если этого не произойдет, мы подадим ходатайство об оставлении иска без рассмотрения (motion to dismiss) на основании закона США «Об иммунитете иностранных государств» (Foreign Sovereign Immunity Act)», — добавил он.

Иск подан в федеральный суд США и предусматривает требования на $225 млрд по облигациям, выпущенным Российской империей в 1916 году. Ответчиками указаны Российская Федерация, Министерство финансов РФ, Банк России и Фонд национального благосостояния. Истец утверждает, что владеет облигациями на $25 млн с купоном 5,5%, размещенными через Национальный банк Нью-Йорка, и настаивает на погашении долга за счет замороженных российских активов.