Суд обязал дроппера из Кемеровской области вернуть жительнице Сызрани похищенные деньги

По иску Сызранского транспортного прокурора суд обязал соучастника мошенничества — дроппера из Кемеровской области возместить 70-летней жительнице Сызрани незаконно обналиченные деньги в размере около 500 тыс. руб. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По информации надзорного ведомства, в сентябре 2024 года неустановленные лица, специализирующиеся на хищении денежных средств, обманом убедили 70-летнюю пенсионерку перевести более 1,3 млн руб. на «безопасный» банковский счет. Обратно свои деньги она не получила.

После этого похищенные деньги перевели на банковские счета двух граждан, используемых для обналичивания финансовых средств. Часть денег перевели на банковскую карту жителя Новокузнецка Кемеровской области, который их обналичил. Полученные им деньги являются незаконным обогащением. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием обязать дроппера возместить причиненный ущерб.

Ранее был вынесен обвинительный приговор в отношении другого соучастника преступления. Он возместил потерпевшей причиненный ущерб в размере 900 тыс. руб.

Руфия Кутляева