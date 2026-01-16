В Самарской области осужден организатор нарколаборатории, которая произвела 31 кг «синтетики»
Вынесен приговор по делу о незаконном производстве 31,4 кг наркотиков в Самарской области. В преступлении по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ признан виновным 27-летний местный житель. Об этом сообщает прокуратура.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Обвиняемый приговорен к 15 годам колонии строгого режима.
Следствие установило, что в январе 2024 года подсудимый вступил в сговор с неустановленными лицами, чтобы производить наркотики на продажу. Для этого он купил частный дом с постройками в Елховском районе и вместе с соучастниками оборудовал в здании нарколабораторию. Фигурант дела производил синтетические наркотики.
В конце марта 2024 года мужчину задержали, когда он пытался перевезти наркотики в другой регион. Из незаконного оборота было изъято более 31,4 кг запрещенных веществ.
Земельный участок вместе с жилым домом и надворными постройками, где производились наркотики, обращены в доход государства. Уголовное дело в отношении предполагаемых соучастников осужденного выделено в отдельное производство. Расследование продолжается.