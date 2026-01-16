В работе игры Brawl Stars в России произошел сбой

Сервис DownDetector зафиксировал жалобы россиян на сбои в работе онлайн-игры Brawl Stars. По данным платформы, за сутки о проблемах с доступом к игре сообщили почти 800 человек.

По состоянию на 15:33 мск за последний час на сбои в работе Brawl Stars больше всего жаловались жители Брянской, Тульской, Волгоградской, Новгородской и Курской областей. В основном пользователи сообщают об общем сбое в работе онлайн-игры, а также о сбое мобильного приложения.

На данный момент причины сбоев неизвестны.

Brawl Stars — мобильная онлайн-игра в жанрах MOBA и геройский шутер, которую разработала финская компания Supercell. Игра вышла в декабре 2018 года на Android и iOS. После начала военной операции России на Украине Supercell сообщила, что удалила свои игры из магазинов приложений в РФ и Белоруссии.