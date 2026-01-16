В Ижевске задержали двух безработных по делу о краже техники из пекарни

В Ижевске полицейские задержали двух безработных местных жителей, которые вскрыли входную дверь в местную пекарню, вынесли из нее кофемашину и микроволновую печь, после чего скрылись. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

С заявлением о краже в полицию обратился предприниматель. Подозреваемые были установлены и задержаны. Ими оказались ранее судимые 46-летний и 36-летний безработные. На них возбуждено уголовное дело о краже группой лиц (ст. 158 УК). По статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы.