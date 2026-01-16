На севере Самарской области заработала новая молочная ферма

В селе Старое Афонькино Шенталинского района запустили новую товарно-молочную ферму. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Проект реализован главой фермерского хозяйства Валерием Ефимовым с использованием государственной поддержки. На развитие дела выделено 24,2 млн руб. в виде гранта, общий объем инвестиций составил 30,2 млн руб. Средства были направлены на строительство здания, рассчитанного на 100 голов крупного рогатого скота.

Было приобретено современное оборудование для доения, первичной переработки и охлаждения молока.

Андрей Сазонов