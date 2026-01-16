Энергетики «Т Плюс» предупреждают о сужении улицы Островского из-за ремонта теплосети

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» готовятся проводить ремонт трубопровода на ул. Островского в Свердловском районе города Перми. Здесь обнаружена утечка на тепломагистрали диаметром 800 мм в зоне теплоснабжения Пермской ТЭЦ-6, её устранение необходимо для надёжного теплоснабжения жителей микрорайона Островский. Ремонтные мероприятия с отключением клиентов запланированы на 19 января.

Для этого 17-18 января в районе дома по ул. Островского, 93 (перекрёсток Островского–1-я Красноармейская) специалисты выполнят земляные работы, которые обеспечат доступ к месту дефекта. 19 января энергетики отключат здания, демонтируют повреждённый участок, смонтируют новую трубу и начнут подключение потребителей.

Для работы специальной техники с 23:00 17 января до 23:00 20 января проезд по ул. Островского в районе перекрёстка с ул. 1-й Красноармейской сужается до одной полосы в обе стороны. Движение автобусов остаётся без изменений. Просим автомобилистов заранее планировать маршрут.

До 21 января энергетики планируют завершить все мероприятия на объекте, включая укладку бетонных плит на тепловой канал и восстановление проезда по всем полосам.

В связи с работами на ул. Островского 19 января подача тепла и горячей воды будет ограничена

жилые дома:

ул. Чернышевского, 13, 15, 17, 19, 19а, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 35, 21а, 23, 23а, 23б;

ул. Красные Казармы, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19;

ул. Островского, 74, 76, 93б, 93в, 93д, 107, 119;

ул. Белинского, 31;

социальные объекты:

уч. Чернышевского, 11;

прочие потребители:

ул. Чернышевского, 11а, 28, ул. Сибирская, 94, ул. Островского, 93, 95, 99, ул. Белинского, 7.

Также в ряде кварталов, прилегающих к зоне ремонта, может наблюдаться снижение параметров подачи тепла и горячей воды.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,2 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 188 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 506 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 51,8 тыс. Гкал/ч.

