В работу общественного транспорта Перми внесут изменения

Из-за реконструкции инфраструктурных объектов в Перми изменится работа нескольких маршрутов городского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С 19 января на автобусном маршруте №19 вводятся корректировки расписания в связи с меняющейся дорожной обстановкой из-за реконструкции путепровода на шоссе Космонавтов. С этого же дня на трамвайном маршруте №12 по будням вводятся дополнительные укороченные рейсы на участке от остановки «Пермская ярмарка» до ул. 9-го Мая в связи с высоким пассажиропотоком на данном направлении. Параллельно будет скорректировано расписание трамвайных маршрутов №4, 5 и 7 для выравнивания интервалов.

В департаменте транспорта администрации Перми пояснили, что текущая схема движения временная. На участке от ул. 9-го Мая до остановки «Школа №107» продолжаются работы на энергосетях. Это ограничивает количество вагонов, которые одномоментно могут находиться на этом участке линии. После завершения работ маршруты №11 и 12 вернутся к следованию до «Школы №107» в полном объеме, а маршрут №2 — до Стахановского кольца.