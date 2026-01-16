Андрей Глухов возглавил Аткарский район

На должность главы Аткарского района Саратовской области назначен Андрей Глухов. Депутатский корпус района единогласно проголосовал за его назначение, сообщили в администрации муниципалитета.

Фото: Администрация Аткарского района Саратовской области

«Благодарю депутатов за оказанное доверие, хочу выразить надежду, что командой муниципалитета вместе с аткарчанами мы будем совместно и эффективно решать задачи, которые ставят перед нами губернатор области Роман Бусаргин и председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в интересах жителей Аткарского района», — отметил господин Глухов.

Новый руководитель муниципалитета является уроженцем Аркадакского района. Последние четыре года работал на посту замглавы администрации Ртищевского района. В конце ноября 2025 года был назначен врио главы Аткарского района после отставки главы муниципалитета Виктора Елина. Последний покинул пост в связи с утратой доверия после критики Вячеслава Володина.

