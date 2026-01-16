Уфимский «Техносервис Пром» погасил 2 млн рублей долга перед своими работниками

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы привлекла директора ООО «Техносервис Пром» Булата Яльмаева к административной ответственности за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). Кроме того, руководитель компании получил представление от надзорного ведомства.

Поводом для реакции правоохранительных органов стала задолженность по зарплате перед 59 работниками. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, общая сумма долга превышала 2,1 млн руб. Сотрудники недополучили зарплату за август-сентябрь 2025 года.

После вмешательства прокуратуры долги перед коллективом погашены.

ООО «Техносервис Пром» зарегистрировано в Уфе в 2015 году, соучредителями компании с уставным капиталом 30 тыс. руб. являются Булат Яльмаев и Тагир Дашкин. Предприятие специализируется на строительном контроле, управлении строительными проектами и техническим обслуживанием грузоподъемного оборудования. По данным Rusprofile, в прошлом году выручка компании составила 152,5 млн руб., убытки превысили 1,5 млн руб.

