В Верхнем Услоне вынесли приговор по делу о покушении на сбыт 1,9 кг наркотиков

В Татарстане суд приговорил 27-летнего мужчину к 12 годам лишения свободы за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, сообщает прокуратура Верхнеуслонского района.

На территории Татарстана, на посту Госавтоинспекции «Малиновка», при досмотре рюкзака полицейские обнаружили 1,9 кг наркотического вещества, которое было изъято из незаконного оборота.

По материалам дела, в январе 2021 года мужчина вместе с сообщником забрал «закладку» с наркотиками в Москвы. Запрещенное вещество предназначалось для дальнейшего сбыта. После этого обвиняемый направился на попутном автомобиле в Челябинск.

Вину мужчина не признал. Суд квалифицировал его действия по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Анна Кайдалова