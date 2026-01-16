Начальник отдела астраханской судоверфи попал под следствие из-за взятки

В Астрахани под следствие попал начальник отдела обеспечения производства судостроительной организации. Его подозревают в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

В Астрахани возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела судостроительной компании

Фото: СУ СКР по Астраханской области

По версии следствия, подозреваемый с декабря 2025 года по январь 2026 года получил от бизнесмена взятки на общую сумму 1 млн руб. Предположительно фигурант выдавал пропуска и разрешения для бесперебойного выполнения работ на двух судах, которые находились на площадках судостроительной организации.

Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального СК совместно с УФСБ России. Расследование уголовного дела продолжается.

Марина Окорокова