Президентские гранты получат 52 некоммерческих проекта из Самарской области

Победителями Фонда президентских грантов стали 52 некоммерческих проекта из Самарской области, которым выделят более 138 млн руб. Итоги первого в этом году конкурса подвели в Москве, сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в Max.

Всего по результатам конкурса 1469 проектов НКО получат финансирование на сумму 4,9 млрд руб. для реализации социальных инициатив.

Глава региона отмечает, что в число победителей от Самарской области вошел самарский хоспис, который получит 8,9 млн руб. на расширение оказания помощи людям с неизлечимыми болезнями — самый большой грант среди проектов региона. Ассоциация «Твой путь» получит 2,9 млн руб., на которые будет развивать семейный туризм благодаря маршруту «Большая Самарская Тропа».

Благотворительный фонд «Добрый город» из Тольятти реализует программу наставничества для подростков, оставшихся без попечения родителей. Размер гранта составляет 4,6 млн руб. Всероссийский проект «ZaЛюбовь: Наследники Героев» (продолжение Самарского регионального проекта «ZaЛюбовь») получит 6,9 млн руб. на проект по поддержке жен участников СВО.

