Обвиняемый в призывах к захвату власти Карапетян проходит лечение в Ереване

Глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян, обвиняемый в Армении в призывах к захвату власти, проходит лечение в медцентре в Ереване. Об этом «РИА Новости» сообщила его адвокат Лианна Гаспарян.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сегодня Апелляционный антикоррупционный суд в Ереване по ходатайству прокуратуры постановил отправить Самвела Карапетяна в СИЗО вместо домашнего ареста. Бизнесмена на заседании не было.

По словам защиты, находясь под арестом, Самвел Карапетян перенес двустороннее воспаление легких, которое выявили только после назначения домашнего ареста. Адвокаты утверждают, что предприниматель до сих пор болен.

Российский и армянский предприниматель Самвел Карапетян находится под арестом с 18 июня по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Поводом стало его выступление в защиту Армянской апостольской церкви, представителей которой раскритиковал премьер Армении Никол Пашинян. Вину бизнесмен не признает. Он и его сторонники считают дело политически мотивированным.

Лусине Баласян