Петербургские автозаводы по итогам 2025 года выпустили 48 тысяч машин

По итогам 2025 года петербургские автомобильные заводы собрали 48 тыс. машин, что на 6 тыс. больше, чем в 2024-м, сообщает ТАСС. Основной вклад в этот результат обеспечил «Автомобильный завод АГР», который более чем вдвое увеличил выпуск, произведя свыше 45 тыс машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Автозавод Санкт-Петербург» выпустил 3 тыс. автомобилей Lada Iskra. Этот результат несколько ниже первоначальных ожиданий, согласно которым до конца года планировалось собрать от 3,5 до 4 тыс. единиц. Таким образом, общий объем производства в городе оказался немного ниже прогноза Смольного, который рассчитывал на 51 тыс. произведенных машин.

В Смольном же считают, что отрасль набирает обороты после простоя и продолжает развитие. Для поддержки автопрома в особой экономической зоне «Санкт-Петербург» на площадке «Шушары» ведется строительство научно-исследовательского корпуса площадью 18 тыс. кв. м. Это должно способствовать дальнейшему технологическому развитию автомобильной индустрии в регионе.

Андрей Маркелов