В Краснодаре кассация утвердила приговор по делу пирамиды «Алмида Финанс»

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор десяти сотрудникам компании «Алмида Финанс» — финансовой пирамиды, похитившей 137 млн руб. более чем у 500 вкладчиков. По данным пресс-службы суда, Алексей Руденко, Наталья Михайленко и Александр Старков, занимавшие руководящие должности в компании, получили по восемь лет лишения свободы, остальным подсудимым назначены условные сроки.

Организатор пирамиды Александр Чудаков в настоящее время находится в розыске.

Компания «Алмида Финанс» была зарегистрирована в 2013 году в Белизе, офисы компании открывались в Краснодарском крае и Адыгее. Организаторы привлекали средства вкладчиков, обещая до 27% прибыли в месяц якобы за счет вложений в высокодоходные инвестиционные проекты: альтернативную энергетику, строительство, операции на рынке Forex.

Летом 2014 года выплаты вкладчикам прекратились, в отношении сотрудников и организаторов компании «Алмида Финанс» было возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и об особо крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Приговор по делу финансовой пирамиды был вынесен Ленинским райсудом Краснодара в марте 2023 года. Осужденные, не признавшие вину, обжаловали решение суда в апелляционной и кассационной инстанциях, но ничего не добились.

