В Нижнем Тагиле осудили сотрудника «Евраз НТМК», по вине которого погиб рабочий

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) вынес приговор сотруднику АО «Евраз НТМК» Сергею К., чьи действия привели к взрыву газа на заводе и гибели рабочего в 2024 году. Он признан виновным по ч. 2 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека), сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По данным прокуратуры Свердловской области, в сентябре 2024 года на металлургическом комбинате Сергей К. и другие работники производили запуск установки газокислородной смеси доменной печи № 6. Обвиняемый с пульта управления отдавал команды по заданию членов бригады, которые находились на площадке УГКС.

Не проверив состояние запорной арматуры и не получив задания, обвиняемый отдал команду на запуск установки. Это привело к нарушению подачи газов в смеситель, образованию взрывоопасной смеси природного газа и кислорода на трубопроводе. В результате возник пожар, в ходе которого один из членов бригады скончался на месте, а другой получил серьезные телесные повреждения.

Подсудимый свою вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде принудительных работ на срок три года с удержанием 10% заработной платы в пользу государства. Кроме того, ему было запрещено заниматься деятельностью, связанной с работой на опасных производственных объектах, на два года.

Полина Бабинцева