Челябинская область вошла в топ-5 регионов по дороговизне полиса ОСАГО

Средняя цена полиса ОСАГО в Челябинской области в 2025 году составляла 8,4 тыс. руб. Регион находится на четвертом месте среди субъектов России по стоимости обязательного страхования гражданской ответственности автомобилистов, следует из данных маркетплейса «Финуслуги» Мосбиржи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По стране средняя цена полиса ОСАГО в прошлом году находилась на уровне 6,8 тыс. руб. С 2024-го показатель снизился на 5%. Больше всего тратились на страховку машины жители Новосибирской области (8,8 тыс. руб.; +30% к средней стоимости по России), Хабаровского края (8,7 тыс. руб.; +28,8%), Москвы (8,5 тыс. руб.; +25,5%), Челябинской (8,4 тыс. руб.; +23,4%) и Московской (8,2 тыс. руб.; +21,7%) областей.

Самые дешевые полисы ОСАГО — в Орловской области, где средняя цена составила 4,8 тыс. руб. В топ-5 регионов вошли Костромская, Брянская, Белгородская (по 5,1 тыс. руб.) и Тамбовская (5 тыс. руб.) области.

Виталина Ярховска