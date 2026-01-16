Челябинская область вошла в топ-5 регионов по дороговизне полиса ОСАГО
Средняя цена полиса ОСАГО в Челябинской области в 2025 году составляла 8,4 тыс. руб. Регион находится на четвертом месте среди субъектов России по стоимости обязательного страхования гражданской ответственности автомобилистов, следует из данных маркетплейса «Финуслуги» Мосбиржи.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По стране средняя цена полиса ОСАГО в прошлом году находилась на уровне 6,8 тыс. руб. С 2024-го показатель снизился на 5%. Больше всего тратились на страховку машины жители Новосибирской области (8,8 тыс. руб.; +30% к средней стоимости по России), Хабаровского края (8,7 тыс. руб.; +28,8%), Москвы (8,5 тыс. руб.; +25,5%), Челябинской (8,4 тыс. руб.; +23,4%) и Московской (8,2 тыс. руб.; +21,7%) областей.
Самые дешевые полисы ОСАГО — в Орловской области, где средняя цена составила 4,8 тыс. руб. В топ-5 регионов вошли Костромская, Брянская, Белгородская (по 5,1 тыс. руб.) и Тамбовская (5 тыс. руб.) области.