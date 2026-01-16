Депутату припомнили выборы

Депутат Госдумы, первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный просит генпрокурора принять меры по привлечению к ответственности вице-спикера Законодательного собрания Ульяновской области Сергея Моргачева за нарушение антикоррупционного законодательства в части неурегулирования конфликта интересов. Ранее прокуратура области отмечала, что Сергей Моргачев, не известив о наличии конфликта интересов, дважды голосовал за выделение субсидий компаниям АПК, аффилированным с фирмой, финансировавшей предвыборную компанию депутата в 2021 году. Заксобрание ограничилось взысканием в виде предупреждения. Господин Куринный считает, что, согласно законодательству, за неоднократное нарушение требований по конфликту интересов человека положено снимать с должности, а депутата — лишать полномочий. Именно так поступили депутаты полтора года назад, лишив должности и депутатских полномочий члена фракции КПРФ Рамиля Хакимова.

За неурегулирование конфликта интересов Сергей Моргачев (в центре) получил предупреждение

Фото: фото с видеотрансляции заседания

Фото: фото с видеотрансляции заседания

Как стало известно «Ъ-Волга», депутат Госдумы, первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный направил генеральному прокурору РФ Александру Гуцану обращение, в котором предлагает лишить полномочий или занимаемой должности депутата регионального заксобрания Сергея Моргачева за нарушение требований антикоррупционного законодательства.

Как отмечает Алексей Куринный в своем обращении, еще в начале 2025 года прокурорская проверка показала, что депутат заксобрания Сергей Моргачев, будучи членом отраслевой комиссии регионального минсельхоза, дважды голосовал за предоставление субсидий организациям, которые были спонсорами его предвыборной кампании. При этом, отмечает господин Куринный, Сергей Моргачев не принял мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

По выявленным нарушениям 14 апреля 2025 года прокуратура Ульяновской области внесла представление председателю заксобрания, однако реакция областного парламента последовала только после того, как в ноябре Генпрокуратура обратила внимание на бездействие депутатского корпуса. 12 декабря, Сергею Моргачеву было объявлено предупреждение.

Алексей Куринный считает, что примененная в отношении Сергея Моргачева мера ответственности «не соответствует степени тяжести нарушения» и действующему законодательству. Он просит генпрокурора принять необходимые меры для привлечения Сергея Моргачева к ответственности в соответствии с требованиями закона «О противодействии коррупции».

Сергей Моргачев — внефракционный депутат заксобрания. Избран в 2023 году по одномандатному избирательному округу №17. Является заместителем председателя заксобрания, председателем комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов (эта же комиссия занимается и иными коррупционными нарушениями парламентариев).

В беседе с «Ъ-Волга» Алексей Куринный подтвердил направление обращения генпрокурору, заметив, что направил документ 23 декабря, но ответа еще не получил.

«Я считаю, что предупреждение не является той мерой ответственности, которая может быть применена в данном случае. Прокуратура подтвердила, что Сергей Моргачев дважды участвовал в заседаниях комиссии по предоставлению субсидий и оба раза не сообщил о наличии конфликта интересов. Эта ситуация один в один повторяет ситуацию с депутатом Хакимовым (был членом фракции КПРФ.— “Ъ”), только того лишили должности вице-спикера, а затем полномочий депутата, а здесь обошлись мягким предупреждением, и то только после реакции Генпрокуратуры», — сказал депутат Госдумы в беседе с «Ъ».

Напомним, 25 сентября 2024 года депутаты заксобрания большинством голосов (фракция КПРФ проголосовала «против») досрочно прекратили полномочия депутата фракции КПРФ Рамиля Хакимова. Как тогда докладывал Сергей Моргачев, Рамиль Хакимов участвовал в заседании комиссии по отбору инвестпроектов и голосовал за присвоение статуса «особо значимого» проекту СПК «Колос», председателем которого является его двоюродный брат Руслан Санатуллов. При этом, в нарушение требований по конфликту интересов, он не сообщил комиссии о родственных связях и не отказался от участия в голосовании. Аналогичное нарушение было совершено Рамилем Хакимовым в декабре 2023 года, когда он, являясь членом комиссии по распределению субсидий предприятиям АПК, голосовал за выделение субсидий компании «Агро-Трейд», совладельцем которой также является Руслан Санатуллов (тогда на основании представления облпрокуратуры депутат Рамиль Хакимов был освобожден от должности вице-спикера).

Господин Куринный заметил, что у заксобрания должен быть равный подход ко всем депутатам. Он также обратил внимание на то, что законом «О противодействии коррупции» даже за однократное нарушение требований по урегулированию конфликта интересов предусмотрено лишение должности, а по закону «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» при двукратном нарушении депутата могут лишить полномочий.

О претензиях к Сергею Моргачеву стало известно из обращения лидера фракции КПРФ Виталия Кузина, который в марте 2025 года направил на имя прокурора Ульяновской области Андрея Теребунова обращение с просьбой провести проверку законности действий Сергея Моргачева, голосовавшего на комиссии за предоставление субсидий компаниям, аффилированным с предприятием, которое финансировало избирательную кампанию депутата на выборах в Госдуму в 2021 году. В апреле прокуратура подтвердила эти факты и направила председателю заксобрания представление о нарушении антикоррупционного законодательства в части неурегулирования депутатом конфликта интересов, предписав принять к депутату соответствующие меры. Однако никаких решений по этому поводу депутатский корпус не принимал. И только после того как на бездействие заксобрания обратила внимание Генпрокуратура, 12 декабря на закрытой части заседания при выключенной трансляции депутаты проголосовали за вынесение Сергею Моргачеву предупреждения (фракция КПРФ настаивала на обсуждении вопроса в открытом режиме).

Узнать мнение по этому поводу самого Сергея Моргачева не удалось — в течение дня он был по своему телефону для комментариев недоступен.

Спикер заксобрания Валерий Малышев сказал «Ъ», что пока никаких новых обращений или предписаний прокуратуры не получал. По его словам, в апреле 2025 года, когда было первоначальное представление прокуратуры, у комиссии не было никаких доказательств наличия конфликта интересов, а доступа к данным о персональном голосовании у заксобрания не было. Источник в заксобрании, знакомый с обстоятельствами дела, сказал «Ъ», что тогда, в апреле, Сергей Моргачев отрицал свое знакомство с теми, кто финансировал его предвыборную компанию, и заявлял, что не был в курсе аффилированности получателей субсидий. В декабре же, по его словам, представители прокуратуры дали более подробную информацию, подтвердив наличие конфликта интересов, с чем согласился и сам Сергей Моргачев. Валерий Малышев в беседе с «Ъ» заметил, что также считает меру наказания «достаточно мягкой», «но так решили депутаты». Мнением большинства депутатского корпуса (большинство — депутаты от «Единой России».— “Ъ”) он объяснил и разницу в подходах к наказаниям депутатов.

«Теперь, если прокуратура посчитает взыскание слишком мягким, она может обратиться в суд с соответствующими требованиями, что уже делала неоднократно в отношении депутатов различных уровней, нарушивших антикоррупционное законодательство», — заметил спикер.

Сергей Титов, Ульяновск