Войны за рыбу и землю

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп грозит присоединить к стране Гренландию. Но это часть Дании — союзника США по НАТО. То есть возникает риск вооруженного противостояния внутри альянса. Нельзя сказать, что серьезных конфликтов с применением оружия внутри Организации североатлантического договора не бывало раньше. Один из них стал вполне серьезной, хоть и короткой войной с сотнями жертв и тысячами раненых, два других оказались скорее символическими, но также сопровождались перестрелками, захватами судов и дипломатическими скандалами.

Три войны во имя трески Так называемые «тресковые войны» между Великобританией и Исландией восходят к тому времени, когда не было НАТО, а сама Исландия была частью Дании. В конце XIX века Дания закрыла зону в 50 морских миль (93 км) для иностранных рыболовов, однако Великобритания запрет не соблюдала. После столкновений датских и британских кораблей в море Великобритании удалось продавить сокращение эксклюзивной зоны рыболовства вокруг Исландии до обычных 3 морских миль (5,5 км). Однако конфликт вновь вспыхнул в середине XX века. К тому времени многое изменилось: Исландия получила независимость, и обе страны уже стали членами НАТО. И вот в 1952 году Исландия заявила о намерении расширить зону, ловить рыбу в которой могут только исландские суда, с 3 до 4 морских миль (7,4 км). В ответ на это Великобритания ввела против Исландии санкции, в частности запретив разгружать исландскую рыбу в своих портах. В этом случае, как и в дальнейшем во время «тресковых войн», Исландия извлекала для себя большие преимущества из обстоятельств холодной войны. Она лавировала между СССР, заинтересованном и в исландской рыбе, и в самом стратегически расположенном острове, и США, которые, стремясь сохранить базу в Исландии и опасаясь усиления влияния СССР, требовали от своих союзников идти на уступки. После введения британского запрета исландскую рыбу стали активнее закупать СССР, а также Италия и Испания, которых к этому подтолкнули США. Исландия поняла, что может пойти дальше, и в 1958 году расширила запретную для иностранных рыбаков зону с 4 до 12 морских миль (22,2 км). Этого Великобритания потерпеть уже не могла — ее рыбаки продолжили ловлю в этой зоне, а защищать их выходил британский военно-морской флот. Так разгорелась первая «тресковая война» в НАТО — против 53 британских военных кораблей Исландия развернула 7 патрульных. Веками треска была важной частью рациона во многих регионах Фото: Pascal Rossignol / Reuters Ловля трески обеспечивала работой рыбаков из многих стран Фото: DeAgostini / Getty Images Во время тресковых войн регулярно происходили столкновения британских и исландских кораблей Фото: Автор неизвестен 12 ноября 1958-го исландский патрульный корабль Tor подошел к британскому траулеру и произвел несколько выстрелов в воздух. На помощь рыболовам пришел британский военный корабль Russel, потребовавший от Tor отойти. Капитан отказался, Tor стал приближаться к траулеру, чтобы захватить его, Russel пригрозил открыть огонь. До прямого столкновения дело не дошло, так как подошли другие британские корабли и Tor отступил. Были и другие столкновения со стрельбой и обменом угрозами. Все происходящее не нравилось ни США, ни руководству НАТО, в который входили обе стороны конфликта. Исландия принялась грозить, что, если они не встанут на ее сторону, она выйдет из альянса и потребует вывести с острова американских военных. Союзники по НАТО надавили на Британию, а также убедили ООН признать правомерными основные требования Исландии. В итоге в феврале 1961 года стороны заключили договор: Великобритания признавала 12-мильную зону вокруг Исландии, а та давала британским рыбакам право ловить рыбу на некоторых участках внутри нее. Первая тресковая война закончилась однозначной победой Исландии, и в 1972 году она решили снова расширить зону, закрытую для иностранных рыбаков. Теперь она составляла 50 морских миль, как когда-то, в конце XIX века, требовала Дания. На этот раз на новой запретной территории ловили рыбу уже не только британцы, но и рыбаки из ФРГ. Исландские патрульные корабли вытесняли их оттуда, резали сети, ругались с экипажами. В какой-то момент в дело вступил британский ВМФ, теперь при поддержке ВМС: самолеты пролетали над зоной и сообщали военным кораблям и траулерам, где исландские патрули. Исландия требовала от США сделать что-то с британцами, например бомбить их корабли с воздуха. Именно во время второй «тресковой войны» погиб единственный за все их время человек — инженер, чинивший оборудования на одном из исландских кораблей после столкновения с британским и убитый током из-за подтопления отсека. В дело снова вступило НАТО — 16 сентября 1973 года его тогдашний генсек прилетел в Рейкьявик. Исландия снова давила на то, что она может покинуть оборонный альянс, раз ее в нем не защищают, и сблизиться с СССР. Союзники по НАТО вновь надавили на Великобританию, и 3 октября того же года она отвела свои корабли из 50-мильной зоны и в целом пошла на уступки, хотя ее рыбаки и получили права на определенный улов в этой зоне. Новое соглашение оказалось недолговечным — уже в 1975 году началась третья «тресковая война». Как и прежние, ее спровоцировала Исландия, расширив зону теперь уже до 200 морских миль (370 км). Эта война была самой активной и ожесточенной — исландцы регулярно резали сети британских рыбаков, происходили перестрелки, несколько десятков раз корабли таранили друг друга или сильно сталкивались бортами, получая серьезные повреждения. Один из самых серьезных эпизодов произошел 5 ноября 1975-го, когда тот же самый Tor погнался за тремя британскими буксирами, после чего они несколько раз намеренно сильно врезались в него, а с Tor выстрелили по одному из буксиров боевым снарядом. В феврале 1976-го Исландия разорвала дипломатические отношения с Великобританией. Как и раньше, Исландия грозила закрыть базу НАТО. Как и раньше, Великобритании пришлось уступить. При посредничестве НАТО стороны 1 июня 1976 года подписали соглашение — Великобритания признала 200-мильную зону в обмен на разрешение держать в ней 24 траулера и вылавливать до 30 тыс. т рыбы.

Активная фаза конфликта после вторжения турецкой армии на Кипр продолжалась около месяца Фото: Alex Bowie / Getty Images Территориальный конфликт на Кипре сохраняется десятилетиями Фото: Diego Cupolo / NurPhoto / Getty Images

Греки и турки в борьбе за Кипр В этом случае речь идет о настоящей войне, последствия которой наглядны десятилетиями. Конфликт между греками и турками на Кипре уходит корнями в историю. С XVI века остров находился в составе Османской империи, на нем жили и турки, и греки, которые составляли подавляющее большинство (более 95%). В 1878 году Османская империя, которая только что проиграла в войне с Россией, передала Кипр под протекторат Великобритании. Она сделала это в обмен на британскую поддержку против России, которая после успешной войны претендовала на часть османских территорий и поддерживала славянские народы, стремившиеся к независимости от Турции. А в 1914-м, после начала Первой мировой войны, в которой Османская империя воевала на стороне противников Великобритании, британцы окончательно аннексировали Кипр. После Второй мировой киприотам все меньше нравилось быть колонией, на острове нарастали как греческое, так и турецкое националистические движения. Однако будущее они видели по-разному. Многие греки поддерживали присоединение острова к Греции или как минимум независимость, турки же, находясь в меньшинстве, выступали за раздел острова или же сохранение британской власти. Война за независимость, которую в конце 1950-х вели греческие националисты из организации ЭОКА, была довольно кровавой: они нападали на солдат и полицейских, взрывали госучреждения, британцы также отвечали на это насилием и арестами. Кроме того, они привлекли для борьбы с повстанцами полицейских-турок, что только обострило отношения между общинами. Наконец в 1960 году Кипр стал единым независимым государством. Турки как меньшинство получили некоторые специальные права: например, если президента Кипра избирали из греков, то вице-президента — из турок. Для них также были установлены существенные квоты в большинстве органов власти. Тем не менее этнические конфликты между греками и турками нарастали и становились все более жестокими. Одновременно с этим греческое большинство вытесняло турок из органов власти, стремясь снизить их влияние на местную политику. Так, в декабре 1963-го произошло так называемое «кровавое Рождество». Все началось с того, что 21 декабря греческие полицейские попытались обыскать нескольких турок, ехавших в машине, в том числе женщин. Это возмутило турок, они начали спорить с полицией, вокруг собралась толпа. В какой-то момент раздалось несколько выстрелов — двое турок были убиты, несколько турок и греков ранены. Когда об этом инциденте стало известно, в разных частях острова начались столкновения между вооруженными отрядами турок и греков. Напряженность сохранялась в течение нескольких месяцев, регулярно происходили все новые стычки. За это время были убиты сотни турок и греков, а десятки тысяч турок переселились в анклавы, где они теперь жили отдельно от греков. Повод к разделу острова дали греки — 15 июля 1974 года представители националистической греческой организации ЭОКА при поддержке местной национальной гвардии совершили переворот, в ходе которого главой Кипра стал их сторонник Никос Сампсон. Националисты выступали за энозис — присоединение Кипра к материковой Греции. Это направление поддерживал и правивший тогда в Греции крайне правый режим «черных полковников». Переворот дал повод для вторжения на остров Турции — она заявила об опасности как для турок-киприотов, так и для собственных национальных интересов. И уже 20 июля началась операция «Аттила» — на Кипре высадились первые 10 тыс. турецких солдат, поддерживаемых флотом и авиацией. Прямые столкновения длились около месяца. Произошло несколько довольно крупных сражений, таких как битва на пляже Пентемили и танковый бой у Скиллуры. Случилось и крайней удачное для греческой разведки морское сражение у Пафоса, в котором турецкий флот и авиация били друг по другу, посчитав, что стреляют по грекам. Однако в целом война была успешной для Турции. К середине августа турецкая армия вышла на линию запланированного ранее раздела острова и остановилась на ней. Общие потери убитыми в ходе этого греко-турецкого противостояния оцениваются примерно в 1 тыс. человек. Турецкая армия провела в занятых ею районах этническую чистку, в результате чего более 140 тыс. греков были переселены в греческую часть острова. Переговоры между сторонами конфликта начались еще во время длившихся около месяца боевых действий, однако попытки найти компромисс не удаются до сих пор. В том же 1974 году Греция, поддерживавшая греческое правительство Кипра, обвинила НАТО в неспособности остановить Турцию и даже вышла из альянса. Правда, в 1980-м снова в него вступила. В 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра, признанная, правда, только Турцией. В 2004-м тогдашний генсек ООН Кофи Аннан предложил создать на Кипре государство, состоящее из двух автономий, однако референдум по этому вопросу провалился. Сохранение этого территориального конфликта является одной из причин, препятствующих вступлению Турции в ЕС.

Камбала-тюрбо стала причиной еще одного конфликта внутри НАТО

Фото: Luc Viatour / Wikimedia

Фото: Luc Viatour / Wikimedia Камбала-тюрбо стала причиной еще одного конфликта внутри НАТО

Фото: Luc Viatour / Wikimedia

Тюрбонатор и испанцы Еще один довольно серьезный конфликт между членами НАТО Испанией и Канадой, как и «тресковые войны», разгорелся из-за рыбы. Правда, на этот раз из-за тюрбо — плоского представителя отряда камбалообразных. Острая фаза конфликта, который иногда называют «войной тюрбо» (Turbot War), длилась чуть больше месяца — с 9 марта по 16 апреля 1995 года. Основными участниками стали Испания и Канада, но на стороне первой выступал Евросоюз, а на стороне второй — Великобритания и Ирландия. Война как таковая началась с того, что 9 марта сторожевой корабль Cape Roger канадской береговой охраны остановил испанское рыболовецкое судно Estai. С Cape Roger трижды выстрелили очередями из пулемета над носом Estai, а затем сотрудники береговой охраны высадились на борт судна. Они арестовали экипаж траулера и препроводили судно в канадский порт Сент-Джон. Estai было задержано в 220 морских милях (примерно 407 км) от берегов Канады в районе Большой Ньюфаундлендской банки. Она когда-то была одним из богатейших районов рыболовства, однако активная промышленная ловля во второй половине XX века истощила запасы рыбы. Особенно трески — одной из самых популярных рыб, к тому времени из-за непомерной ловли оказавшейся в этом районе на грани исчезновения. В итоге был введен сначала частичный, а в 1992 году и полный запрет на глубоководную ловлю трески. Тогда рыболовецкие суда перешли на другие виды рыбы — прежде всего камбалу-тюрбо. Ее в этом районе ловили суда как из Канады, так и из других стран из разных частей Атлантики, особенно из Испании и Португалии. Вылов тюрбо резко вырос — с 27 тыс. т в 1990-м до 62 тыс. т в 1994 году. Тогда Организация по рыбной ловле на Северо-Западе Атлантики (Northwest Atlantic Fisheries Organization, NAFO) установила квоты на вылов уже этой рыбы для рыбаков из разных стран. Испания и Португалия настаивали, что основная часть квот должна быть отдана им — ведь перед этим они ловили больше всего рыбы в этом регионе. Канадцы утверждали, что тюрбо их — из-за наращивания вылова она ушла из 200-мильной эксклюзивной экономической зоны Канады в район Большой Ньюфаундлендской банки. В итоге NAFO установила квоту на вылов, которая совершенно не устроила испанских и португальских рыбаков. Они нарушали запреты, канадцев это сильно раздражало. Национальным героем Канады в этой кампании стал министр по вопросам рыболовства и океанов Брайан Тобин. Еще в октябре 1994-го он вызвал послов Испании и Португалии, потребовав уважать установленные ограничения. Однако нарушения продолжались. А в спорах о том, кому должна принадлежать основная часть квот на вылов, на стороне Испании и Португалии выступал и Евросоюз в целом. Тобин перешел к решительным действиям. 6 марта 1995 года канадское правительство по его инициативе разрешило береговой охране перехватывать нарушителей. А 9 марта первый (и в итоге последний) нарушитель был схвачен — тот самый траулер Estai. Испания и Евросоюз в целом выразили решительный протест и пригрозили санкциями против Канады. Испания отправила в зону вылова собственный сторожевой корабль для защиты рыболовецких судов. Планировала послать и более серьезный флот, но в итоге решила этого не делать. Испания также ввела визы для канадцев и даже депортировала нескольких человек, въехавших в страну до этого. Тем временем канадская береговая охрана перерезала сети еще одного рыболовного судна — на этот раз португальского, правда, теперь обошлось без захвата. ЕС обвинил Канаду в «актах организованного пиратства». Однако у Канады были союзники внутри ЕС — Великобритания и Ирландия отказывались одобрить санкции против нее, да и в целом выказывали активную поддержку, подняв канадские флаги на многих своих судах в знак солидарности. В итоге ЕС и Канада начали переговоры. Испанию их итог не устроил, но тут уже на нее начали давить и внутри ЕС, так что ей пришлось уступить. По заключенному 15 апреля 1995 года договору Канада освободила Estai и повысила квоты для ЕС, правда, далеко не до того уровня, о котором испанцы мечтали. Канадцы чувствовали себя победителями, хоть им и пришлось пойти на уступки, а Брайана Тобина называли «Капитаном Канада» и «Тюрбонатором» (по аналогии с «Капитаном Америка» и «Терминатором»). В Испании же исход дела многие воспринимали как унижение, а еще как предательство со стороны ЕС. Хотя визы вскоре были отменены, отношения Канады и Испании оставались прохладными еще не один год после «войны тюрбо».

