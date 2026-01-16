Льготники в Башкирии смогут сами выбирать участок под строительство дома

Депутаты Курултая Башкирии рассмотрят законопроект об оптимизации процесса выдачи льготникам бесплатных земельных участков под частные дома. Для этого будут внесены изменения в региональный закон «О регулировании земельных отношений».

Новелла позволит гражданам возможность самим образовывать участки. При выборе земли нужно будет соблюсти ряд условий: участок должен находиться в границах населенного пункта в территориальной зоне под индивидуальное жилищное строительство, его образование должно соответствовать градостроительной документации и местным правилам землепользования и застройки.

Для формирования участка льготник должен подать заявление на предварительное согласование в министерство земельных и имущественных отношений республики или в уполномоченный орган местного самоуправления. Предварительное согласование и будет основанием для бесплатной выдачи земли.

В пресс-службе Курултая подчеркивают, что самостоятельный поиск участка и оформление документов будет правом, а не обязанностью льготников. Действующий порядок сохранится, несмотря на нововведения.

Рассмотреть законопроект в первом чтении депутаты должны на январском пленарном заседании.

Майя Иванова