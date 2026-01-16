Больше всего случаев майнинга в Прикамье зафиксировано около Перми, Березников и Лысьвы

В прошлом году в Пермском крае чаще всего майнинговые фермы встречались в окрестностях Перми, Березников и Лысьвы, сообщает пресс-служба МТС. В зоне повышенного внимания оказались также населенные пункты Пермского района и город Чернушка. В 2025 году общая эффективность обнаружения искажений данных и кражи ресурсов (фрода) достигла 45%.

«Летом количество случаев взлома приборов учета сократилось по сравнению с весной в пять раз. 78% вмешательств зарегистрировано на трехфазных счетчиках, их обычно устанавливают в частных домовладениях. На долю однофазных приборов пришлось 22% атак»,— говорится в сообщении.

В 2025 году число майнинговых ферм в России выросло на 44% по сравнению с показателями 2024 года. Всего за прошлый год с помощью платформы EnergyTool было обнаружено свыше 196 тыс. случаев майнинга. Это сервис, который с помощью искусственного интеллекта самостоятельно анализирует потоки данных и выявляет отклонения в энергопотреблении, что позволяет быстро находить несанкционированные врезки, дистанционные взломы счетчиков и масштабные неучтенные нагрузки, такие как майнинг-фермы, и эффективно бороться с потерями.