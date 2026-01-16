МВД Грузии сообщило об аресте 16 неофашистов

МВД Грузии арестовало 16 членов «радикальной фашистской группировки», десять из которых — несовершеннолетние. Об этом сегодня на специальном брифинге заявил директор департамента тбилисской полиции Важа Сирадзе, сообщает Interpressnews.

По словам господина Сирадзе, члены группировки «осуществляли акты насилия в отношении жертв, снимали эти акты на видео и распространяли в социальных сетях».

Сами себя насильники называли «грузинскими фашистами» и, по утверждению МВД Грузии, «отличались особой жестокостью с целью своей популяризации и усиления влияния в определенных кругах».

Жертвами грузинских неонацистов за последние несколько месяцев стали десять человек, в том числе четверо несовершеннолетних.

В ходе обыска в домах преступников изъято холодное оружие, маски и нацистская символика, а также литература основоположников фашизма.

МВД ведет следствие по пункту З части 2 статьи 144, а также по подпункту «б» части 3 той же статьи УК «бесчеловечное обращение с несовершеннолетними, совершенное группой лиц». Эта статья УК в качестве санкции предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.

Лидеры группировки грузинских фашистов Леван Абесадзе и Давид Джапаров, арестованные несколько месяцев назад, уже отбывают многолетнее тюремное заключение. Тем не менее, по данным следствия, они продолжали попытки руководить группировкой из места лишения свободы.

«Призываем общественность сообщать правоохранительным органам о признаках и проявлениях каждого факта фашистской идеологии»,— заключил Важа Сирадзе.

39-летний Георгий Челидзе, считающийся основоположником грузинского фашизма и отбывший несколько лет заключения в грузинской тюрьме, был задержан в ноябре прошлого года в ФРГ за профашистские тату на теле.

Георгий Двали, Тбилиси