Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о базовых принципах этикета и безопасности в общественных местах, которые часто игнорируют гости дорогих отелей.

Недавно со мной произошла абсолютно обычная, к сожалению, история в совершенно великолепном отеле Shangri-La Bosphorus. В фитнес-зале один из гостей, явно не очень знакомый с правилами пользования общественными спортивными пространствами, начал вести себя агрессивно и небезопасно по отношению к окружающим. Браво персоналу: они быстро осадили посетителя, но все же это хороший повод напомнить базовые вещи, которые, как ни странно, приходится проговаривать снова и снова.

Если во время тренировки вам кажется, что человек мешает вам подойти к оборудованию или делает что-то потенциально опасное, к нему не принято обращаться напрямую: для этого существует персонал фитнес-клуба, который умеет корректно и профессионально решать подобные ситуации. Если на полу лежит коврик и человек на нем занимается, через этот коврик нельзя переступать, тем более на него наступать — это элементарный вопрос уважения и безопасности. Если в зале висит просьба не разговаривать по телефону, ее действительно стоит соблюдать. При необходимости можно на минуту выйти за дверь, а не превращать общее пространство в зону личных переговоров. Если в зале предусмотрены санитайзеры и салфетки, принято протирать оборудование после себя, особенно если тренировка была интенсивной и контакт с поверхностями очевиден. И, пожалуй, самое важное: люксовый отель — это не исключение из общих правил, а ровно такое же общественное пространство, где действуют базовые нормы поведения, уважения к другим и ответственности за собственные действия. Иногда именно в самых дорогих интерьерах эти простые вещи почему-то приходится напоминать вслух.

Анна Минакова