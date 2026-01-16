«Люди перестают гнаться за вниманием широкой публики»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как крупные блогеры постепенно отказываются от публичной и идеальной онлайн-жизни в пользу настоящих эмоций.

Начинается эпоха эксфлюенсеров. Это понятие еще не получило широкого распространения, хотя все больше отражает тенденции в обществе. Термин упоминается в материале The New York Times, посвященном предсказаниям о том, какой будет наша жизнь в 2026-м. Последние пять лет экстремально росло число людей, которые зарабатывали на жизнь, записывая ее и транслируя в соцсетях. Но вторая половина десятилетия, по мнению авторов заметки, будет ознаменована новым феноменом.

Совсем непростая, как кажется на первый взгляд, рутина инфлюенсера уже заставила крупных блогеров забросить это дело. Известные публичные персоны, собравшие миллионную аудиторию, ставят запись на паузу и уходят жить в офлайн. Среди примеров — YouTube-блогер, снимающий видео о природе и ведущий канал Outdoor Boys, попрощался со своими 18 млн подписчиков. Немало создателей контента в TikTok вернулись к корпоративной жизни. Кто-то после нескольких лет шоу в соцсетях возвращается к тихой семейной повседневности, оберегая ее от чужих глаз. И это только часть тренда. Получается, эксфлюенсеры — это те, кто перестает гнаться за вниманием широкой публики и меняет свою жизнь в пользу личных интересов.

По-моему, это далеко не только про профессиональных блогеров. Больше не модно жить ради контента. Все постановочное, идеально спланированное, разложенное по местам теперь раздражает. В соцсетях теперь нравится неправильное, без лишнего шума. Парадный лайфстайл сменяется реальными проектами, ремеслом, искренними увлечениями. Для бизнеса это означает поломку логики, что можно просто заплатить инфлюенсеру с большими охватами и получить лояльность к продукту. Придется постараться, чтобы публика восприняла информацию как правдивую и доверилась. Внимание привлекут скорее те, кто признается в усталости от картинок и начнет рассказывать о простых повседневных делах. Красота в простоте.

Яна Лубнина