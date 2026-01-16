Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие факторы делают жилье в этом районе столицы более привлекательным.

Южный административный округ Москвы среди всех округов города — один из наиболее динамично развивающихся в разрезе рынка новостроек. Локация сочетает в себе сразу несколько привлекательных факторов: здесь набережные Москвы-реки, крупные парковые и водные зоны, а также масштабная реорганизация бывших промышленных территорий, формирующая современную городскую среду. По итогам 2025 года средневзвешенная цена предложения в новостройках Южного округа составила 575 тыс. руб. за кв. м, что почти на 18% дороже, чем годом ранее. По данным экспертов компании CORE.XP, динамика средних цен за год в разрезе классов жилья была неравномерной. В комфорт-классе средняя цена достигла 368 тыс. руб. за «квадрат», продемонстрировав рост в пределах 9%. В бизнес-классе — 548 тыс. руб., это плюс 18%. В премиальном сегменте — 970 тыс. руб., стало почти на 10% дороже.

В 2025 году здесь в продаже было представлено более 5,5 тыс. лотов, что почти на 20% меньше, чем годом ранее. Общая площадь экспозиции тоже сократилась до 317 тыс. кв. м, что составило минус 14% год к году. Стало меньше и проектов: 28 против 30 годом ранее. По мнению брокеров, в ближайшие годы округ сохранит за собой статус зоны активных преобразований. Ключевым драйвером станут программы комплексного развития территорий и реновации жилья, а также масштабная реорганизация бывших промышленных зон.

