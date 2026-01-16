Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, как Дитрих Матешиц вдохновился тайскими энергетиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner / Reuters Фото: Lisi Niesner / Reuters

В начале восьмидесятых австрийский маркетолог Дитрих Матешиц приехал в командировку в Гонконг, где познакомился с тайскими энергетическими напитками. Это была любовь с первого глотка. «Одна банка — и прощай, синдром смены часовых поясов»,— с восторгом вспоминал он. С этого момента жизнь Матешица изменилась. Теперь он знал, что нужно человечеству. Он ушел с работы, заключил партнерский контракт с тайской фирмой по производству энергетиков и три года корпел над собственным рецептом.

В 1987 году Red Bull вышел на рынок. Матешиц начал продажи с модных горнолыжных курортов. В отличие от тайских энергетиков, популярных среди рабочих, он хотел сделать свой продукт модным среди богатых и здоровых. Сегодня Red Bull спонсирует десятки экстремальных соревнований — от фридайвинга до авиагонок с препятствиями. А его команда «Формулы-1», купленная когда-то за доллар, воспитала четырехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена. Вот уж действительно — на крыльях к мечте.

Павел Шинский