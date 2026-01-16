«Старт турнира будет ярким»

В ближайшие дни в Мельбурне стартует первый из четырех турниров Большого шлема – Australian Open. Призовой фонд там за год вырос на 16% и составил почти $75 млн. Жеребьевка основной сетки завершилась 15 января. Шансы российских теннисистов в Австралии оценил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Желание заработать в последние годы заставляет организаторов больших теннисных форумов подходить к делу креативно. Australian Open — не исключение. Здесь делают шоу даже из тренировок звезд, на которые собираются по несколько тысяч человек. Большой успех имел выставочный турнир, где матч состоял всего из одного розыгрыша. Победителем стал любитель, а приз в 1 млн австралийских долларов заставил многих обратить на это внимание. Старт основной сетки Australian Open 18 января тоже будет ярким. Организаторы решили провести выставочный матч с броским названием «Битва первых ракеток». На корт выйдут легенды: Роджер Федерер, Андре Агасси, Патрик Рафтер и Ллейтон Хьюитт. Что же касается действующих ветеранов, то, по всеобщему мнению, вне конкуренции Новак Джокович. По крайней мере, тренировки серба привлекли больше всего болельщиков. Хотя реальным претендентом на победу он не является, уверен теннисный обозреватель ИД “Ъ” Евгений Федяков: «Джокович, конечно, не суперфаворит, а пожилой теннисист, старающийся показать максимум на любом турнире, в котором принимает участие. Но, учитывая возраст спортсмена, его физическую форму, в первую очередь все зависит от состояния его здоровья».

Главные фавориты в Австралии, впрочем, как и везде в последние годы, это итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас. Букмекеры отдают предпочтение первому. Причины этого объяснил заслуженный тренер России Борис Собкин: «Я понимаю, почему ставят больше на Синнера. Это, скорее, связано со сменой тренера у Алькараса. И вот это может сыграть решающую роль».

К сожалению, говорить о том, что претенденты на победу есть среди российских теннисистов, не приходится. Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв хоть и могут пройти далеко, но победа любого из них точно будет неожиданностью, уверен теннисный обозреватель ИД “Ъ” Евгений Федяков: «Однозначных прогнозов по поводу наших спортсменов в Мельбурне сейчас быть не может. Думаю, что если любой из них выйдет в четвертьфинал, то это уже можно будет считать успехом».

В женском одиночном разряде главная надежда, конечно, Мирра Андреева. Она давно в первой десятке и, несмотря на юный возраст, 18 лет, уже не раз доказывала, что может обыгрывать даже звезд первой величины. Например, белоруску Арину Соболенко, которая сейчас занимает первую строчку рейтинга. Но как раз всеобщее внимание к Мирре может сыграть с ней злую шутку, уверен заслуженный тренер России Борис Собкин: «Я бы не стал связывать с ней очень большие надежды. Самое главное, чтобы она не слишком связывала себя этими ожиданиями. Она испытывает очень сильное давление. Все думали, что она сейчас всех начнет побеждать, а на самом деле еще до этого довольно далеко».

К сожалению, в России официальные трансляции Australian Open отсутствуют. Но, во-первых, большинство матчей можно увидеть на сайте турнира, а во-вторых, немало трансляций появляется в соцсетях, причем с комментариями на русском языке. И все это свершено бесплатно. Так что при желании следить за развитием событий в Австралии труда не составит.

Владимир Осипов