Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, какие события ожидаются в наступившем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран A Year in Normandie, проект Дэвида Хокни

Фото: Serpentine Galleries A Year in Normandie, проект Дэвида Хокни

Фото: Serpentine Galleries

Заканчиваю рассказ о самых ожидаемых арт-проектах наступившего года. Музей искусств Сан-Паулу продолжает свою серию «Истории» в 2026-м целым рядом выставок, посвященных латиноамериканскому искусству. Они, по сути, являются триумфальным завершением карьеры Адриано Педросы, художественного директора музея, который курировал Венецианскую биеннале 2024 года.

Ханс Ульрих Обрист, в настоящее время художественный директор лондонских галерей Serpentine, в 2026 году выпустит свои мемуары, в которых расскажет, что его сильное желание заниматься кураторством уходит корнями в детскую травму. Как сообщается в книге под названием «Жизнь в процессе», Обрист попал под машину, когда ему было всего шесть лет. Этот инцидент и стал для него откровением и поворотным пунктом. Кроме того, весной галерея Serpentine окажется в центре внимания, когда представит монументальную работу Дэвида Хокни, изображающую смену времен года. Проект является прямым ответом на гобелен из Байё, который будет одновременно демонстрироваться в Британском музее в Лондоне. Вышитое полотно длиной 68 м, изображающее события, предшествовавшие нормандскому завоеванию Англии в 1066 году, обычно хранится во Франции и не посещало Соединенное Королевство более 900 лет. Экспозиция вызвала много споров: искусствоведы предупреждали, что полотно слишком хрупкое для транспортировки, а некоторые в Великобритании задавали вопросы о стоимости его доставки домой.

Выставка «Ван Эйк: Портреты», открывающаяся в Национальной галерее в Лондоне в ноябре, включает менее 10 картин, но они имеют огромное значение, составляя примерно половину всех работ, созданных Яном ван Эйком в Нидерландах в XV веке. Естественно, одна из них — жемчужина коллекции Национальной галереи «Чета Арнольфини» (1434), в котором новаторским образом использована масляная краска для достижения уровня детализации, ранее недостижимого для художников. Вокруг этого шедевра будут представлены другие сложные портреты из музеев Берлина, Брюгге и Вены.

Дмитрий Буткевич