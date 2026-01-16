Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, в каких странах будет продаваться кроссовер, разработанный французской и китайской марками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Renault Фото: Renault

Мы уже привыкли, что автомобили Geely являются нам в самых разных инкарнациях. То вдруг популярное кросс-купе Geely Tugela превращается в такой же автомобиль, но с другими логотипами и именем Knewstar 001. Потом приходится объяснять, что Belgee — это те же Geely, но только собранные на автозаводе в Белоруссии. Обещают, что в этом году мы увидим Geely Monjaro и Geely Preface в качестве кроссовера и седана под возрожденным брендом Volga.

Но Geely — это не только про так называемый бейдж-инжиниринг, с помощью которого китайские компании пытаются не попасть под вторичные санкции со стороны Запада. Geely — это могучий концерн, который способен делиться своими технологиями и с более именитыми производителями. На днях компания Renault представила свой новый кроссовер Filante. Он построен на платформе Geely, как и ряд моделей Volvo, а также Lynk & Co. Но если последние два упомянутых бренда принадлежат Geely, то французская компания — это партнер со стороны. Во всяком случае, пока.

Renault Filante — это очень большой кроссовер. Расстояние от бампера до бампера составляет почти 5 м. Силовая установка — последовательный гибрид. То есть колеса вращают электромоторы, а 1,5-литровый бензиновый двигатель с колесами не связан, он крутит генератор, вырабатывающий электроэнергию. С полным баком топлива и максимально заряженной батареей запас хода превышает 1000 км. С точки зрения дизайна автомобиль имеет не слишком много общего с актуальными моделями французской марки. И если бы не светящийся ромбик логотипа, никто бы и не догадался, что этот большой кроссовер из семейства Renault. Впрочем, такая задача перед моделью и не ставилась. Продажи новинки дебютируют в Южной Корее, а в дальнейшем Filante поступит на рынки стран Ближнего Востока и Южной Америки. В Европе французскую машину, построенную при участии китайских товарищей, продавать пока не планируют.

Дмитрий Гронский