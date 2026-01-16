ФСБ задержала трех подозреваемых в шпионаже в Запорожской области

Сотрудники ФСБ в Запорожской области задержали трех местных жителей, подозреваемых в передаче Украине данных о российских военнослужащих. Ими оказались два жителя города Бердянска и житель села Остриковка. Против них возбудили уголовное дело о шпионаже, сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным ведомства, злоумышленники собирали данные о позициях и передвижении бойцов и техники ВС РФ. Полученные сведения они через мессенджер передавали украинскому куратору. После этого по позициям военнослужащих наносились ракетно-бомбовые удары.

Подозреваемых отправили в СИЗО. По инкриминируемой статье (ст. 276 УК) им грозит до 20 лет колонии.

Никита Черненко