Собянин рассказал о планах строительства дорог в Москве в 2026 году

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах развития дорожной инфраструктуры в столице в 2026 году. Ключевым проектом в текущем году глава города назвал строительство дополнительного участка Московского скоростного диаметра (МСД) от Каширского шоссе до Павелецкого направления Московской железной дороги, следует из сообщения на сайте мэра.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Мэр Москвы Сергей Собянин

По словам мэра Москвы, разработка проекта выполнена уже более чем на треть. Господин Собянин отметил, что рядом строится съезд, который обеспечит прямой выход с МСД на Каширское шоссе в сторону МКАД. Это в два раза сократит транспортные потоки, заявил мэр.

В 2026 году также планируется завершить строительство пятого и последнего участка трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, которую после начала использования соединят с МСД. В створе Новозаводской улицы построят автомобильный «мост-парус», который обеспечит связь района Филевского парка с Северо-Западной хордой. По словам Сергея Собянина, «мост-парус» станет ключевым элементом развития Мневниковской поймы.

Сергей Собянин сообщил, что в текущем году завершится строительство связки МСД с улицей Академика Королева. По его словам, реализация проекта обеспечит транспортную связь между Северным и Северо-Восточным округами. Речь идет о прямом соединении улиц Валаамской и Академика Королева. Как утверждает господин Собянин, это создаст безопасное движение над будущей высокоскоростной магистралью Москва — Санкт-Петербург.