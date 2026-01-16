В Уфе с большегруза на машину сорвалась 26-тонная цистерна

На улице Пархоменко в Уфе с трала-прицепа Iveco сорвалась 26-тонная цистерна для газового конденсата, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Уфы.

Большегруз под управлением 53-летнего водителя подъезжал к Затонскому кольцу. Емкость в прицепе упала на автомобиль Renault Logan, который ехал в сторону улицы Рихарда Зорге. Водитель легковой машины обошелся без ранений.

Авария привела к пробкам на улицах Кировоградской, Пархоменко и Затонском шоссе.

Идэль Гумеров