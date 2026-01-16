В Самаре открылась выставка цифрового искусства с «ожившими» портретами и инсталляциями

Всероссийская выставка медиаискусства «NUR. Страна. Связь. Технологии» открылась в Самаре в историческом парке «Россия — моя история» в ТК «Гуд`Ок». На ней представлены «оживающие» с помощью цифровых технологий портреты, народные мотивы и пейзажи. Для этого задействовано более 70 мультимедийных экранов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Саша Копылов Фото: Саша Копылов

Экспозиция разместилась в 14 залах площадью свыше 1,4 тыс. кв. м. По замыслу кураторов экспозиции, авторы работ, художники из России, Японии, Франции, Швеции, США, Германии, Италии, Франции, Швеции, Индонезии и Тайваня, показывают, как современные технологии становятся общим языком обмена ценностями и смыслами.

Среди авторов выставки — российский 3D-артист DMITRIEV, арт-объекты которого описывают как ностальгические «работы-порталы в мир привычных панелек, уютных дворов и старых квартир». Также на экспозиции представлено творчество кордовского художника Tec Fas, который отметился гигантскими рисунками на асфальте взлетно-посадочных полос Сан-Паулу, используя перспективу на расстоянии.

Кроме того, в создании арт-объектов для выставки участвовала инновационная студия SKG+ из Китая, которая специализируется на цифровом искусстве, ночном культурном туризме и визуальном творчестве.

Выставка является совместным проектом Т2 (технологичного партнера проекта) и независимого фестиваля цифрового искусства НУР. Экспозиция работает до воскресенья, 18 января, включительно, с 11:00 — 19:00 (на вход — до 18:00).

Георгий Портнов