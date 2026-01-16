Замглавы нижегородского отделения Сбербанка назначен Станислав Романченко

Заместителем управляющего нижегородского отделения Сбербанка назначен Станислав Романченко, который будет руководить блоком корпоративно-инвестиционного бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Фото: Сбербанк

Станислав Романченко окончил Южно-Уральский государственный университет; карьеру в Сбербанке начал в 2009 году в должности кредитного инспектора Западно-Сибирского банка. С 2019 года работал в Поволжском банке директором управления финансирования недвижимости.

До назначения в нижегородское отделение Станислав Романченко с 2023 года работал заместителем управляющего волгоградского отделения.

Владимир Зубарев