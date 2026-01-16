Жительницу Татарстана приговорили к 7 годам за убийство, совершенное 28 лет назад

Суд приговорил жительницу Мамадышского района к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее признали виновной в убийстве, совершенном более 28 лет назад, сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По данным следствия, зимой 1998 года к женщине домой пришел бывший сожитель, недавно освободившийся из мест лишения свободы. Между ним и подсудимой, а также ее новым сожителем возник конфликт, в результате которого они совершили убийство, а тело закопали в огороде.

В ходе расследования осенью 2024 года правоохранительные органы обнаружили останки потерпевшего. Первоначально женщина утверждала, что убийство совершил ее бывший сожитель, к тому времени умерший. В дальнейшем, она дала признательные показания.

Анна Кайдалова